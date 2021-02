Les Cafés Delahaut ont investi leurs nouveaux locaux après l’été 2020. Ce bâtiment à l’architecture particulièrement soignée, intègre des choix durables, par exemple la récupération de la chaleur. Il inclut un long bar de dégustation et une école barista qui pourront être visités, toute comme l’atelier de torréfaction. Une vingtaine de personnes y travaillent quotidiennement.

Quant à Carlier Bois de Namur, son département « Professionnels » avait été en partie déplacé du centre-ville vers Ecolys. Il a été largement agrandi en 2020. Un investissement de 11 millions € pour 3 halls supplémentaires destinés prochainement à l’accueil des clients et au négoce, outre le stockage des matériaux en grande quantité. Ce sont là une quarantaine d’emplois qui dépendront du site.

Le Hall Relais-Gamma, un bâtiment d'accueil temporaire, pourra dès le printemps accueillir de jeunes entreprises en démarrage pour une période limitée, leur permettant de se lancer.

Il est composé de 3 modules d’environ 250 m² chacun, intégrant un petit bureau. Une porte sectionnelle permet l’accès à chaque hall. Un d’eux est partiellement adapté à des activités de nature agroalimentaire.

Par ailleurs, le Cluster Eco-construction va prochainement installer son nouveau siège administratif dans le parc d’activité économique d’Ecolys. Le bâtiment sera construit à côté du nouveau hall relais du BEP. La réception provisoire devrait intervenir dans le courant de mai 2021.

En mai dernier, le Groupe Defrancq et Hooglede a également acquis un terrain d’environ 1 hectare. sur lequel il a récemment entamé un investissement de 6.000.000,00 € pour la création de son centre logistique central pour la Wallonie pour le stockage et le commerce de gros de matériaux (essentiellement pour toitures et façades), leur distribution vers les autres centres wallons et fabrication de pièces métalliques spéciales. Quinze équivalents temps-plein minimum y seront actifs.

Toutes ces entreprises ont bénéficié de l'accompagnement des services du BEP, dans les différentes étapes de leur projet d’implantation (obtention des permis, relais vers les opérateurs télécoms, gestionnaires de réseaux,…), mais également pour certaines dans la recherche de financement et de primes, dans une approche bas carbone, et même pour une assistance à maîtrise d’ouvrage pour le cluster éco-construction.