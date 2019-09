Deux d'entre eux sont dans un état grave. 4 ambulances, un SMUR et un véhicule de désincarcération ont été nécessaires.

Une violente collision impliquant trois voitures a fait cinq blessés, dont deux graves à Suarlée à hauteur de la sortie de l’E42 Dans la nuit de vendredi à samedi vers 3h10 du matin, selon nos confrères de l'Avenir. Les circonstances qui ont conduit trois voitures à entrer en collision devront être éclaircies. Elles circulaient apparemment toutes les trois en direction de Namur sur la N4.

La collision a été très violente et a nécessité l'envoi de nombreux véhicules de secours: quatre ambulances, un SMUR, un véhicule de désincarcération et deux véhicules de balisage. Cinq blessés dont deux graves auraient été dispatchés vers les urgences des 3 hôpitaux namurois: le CHR, Sainte-Elisabeth et Saint-Luc.

Selon les personnes qui sont intervenues surplace, les véhicules étaient réduits à l'état d'épaves. Le parquet de Namur a ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités dans ce crash spectaculaire.