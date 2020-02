Mi-décembre dernier, une mère de famille et un banquier de l'Entre Sambre et Meuse ont comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant. La maman était poursuivie pour avoir profité de l'état de faiblesse de sa fille, atteinte d'une grave maladie (NdlR : elle est aujourd'hui décédée), pour faire signer au banquier deux bordereaux de retrait bancaire pour un montant de 13.500€ afin que le papa ne touche rien. « Elle mourrait et était sous morphine. Très faible et somnolente, avec des phases de réveil spontané suite à des douleurs abdominales, elle n’aurait jamais pu signer. L’ex-épouse de mon client a gardé une haine à son égard et à tout fait pour qu’il n’ait rien de la succession », estimait la partie civile. Le banquier soutenait quant à lui que la jeune fille lui avait demandé, lors d'une visite de courtoisie à l'hôpital, s'il était possible qu'elle récupère l'argent de son compte.

Plusieurs témoignages s'opposaient à ce sujet. Des proches affirmaient qu'il était impossible que la trentenaire ait pu signer ces documents vu son état de santé. Mais d'après trois professionnels du corps médical de l'hôpital dans lequel elle se trouvait, elle avait encore des moments de conscience malgré sa fatigue. « Elle était encore actrice de sa vie. »

Ce mardi matin, le tribunal correctionnel de Dinant a acquitté les deux prévenus. « Un doute subsiste. Il est possible qu'elle ait eu la volonté d'effectuer ces retraits. Les seuls témoignages des proches de la famille ne suffisent pas à dire qu'elle n'était pas apte à signer ces bordereaux. »