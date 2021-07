En fonction de la nouvelle étape du Plan « été » et des assouplissements entrés en vigueur ce 27 juin, le marché hebdomadaire d’Andenne, qui se tient le vendredi matin dans le centre-ville, ne devra plus se plier à un plan de circulation à sens unique, avec des entrées et des sorties distinctes, indique la ville d'Andenne.

"Le marché d’Andenne pourra donc, dès ce 2 juillet, reprendre un accès plus libre : plus de barrière Nadar pour le ceinturer, un nombre d’accompagnants autorisé plus élevé (limitation à 8 personnes), un comptage de visiteurs supprimé."

Pour ce qui concerne le port du masque, il n’est plus obligatoire, la distanciation sociale ne pouvant être garantie, il reste recommandé.

Compte tenu du nombre de commerçants ambulants ces dernières semaines, le marché se concentrera sur la Place des Tilleuls, voire la rue Rogier ou la Promenade des Ours. L’axe commercial restera accessible aux automobilistes.