Les affaires de bagarres ressemblent souvent à un sac de noeud difficile à démêler. C’est souvent la parole de l’un contre celle de l’autre, les protagonistes n’hésitant pas à y ajouter une dose de mauvaise foi. C’est sand doute de celle-ci dont ont usé les 3 prévenus impliqués dans un passage à tabac survenu le 26 octobre 2018 à la kermesse de Profondeville. qui comparaissaient ce lundi au tribunal correctionnel de Namur.

Parce qu’elle avait adressé à plusieurs reprises la parole à la compagne d’un des prévenus, la victime a été frappée et rouée de coups de pied et de poing alors qu’elle était au sol.

La victime âgée de 19 ans au moment des faits a souffert d’une importante fracture du nez qui a nécessité des opérations chirurgicales de reconstruction et la pose de 3 plaques métalliques. Un autre protagoniste a eu le tympan perforé.

Si les 3 prévenus ont reconnu qu’ils étaient présents ce jour-là, ils ont évoqué une bagarre générale et affirment ne pas avoir pris part à la mêlée.

Le substitut Séminara réfute la thèse de la bagarre générale, les prévenus n’ayant pas été blessés et défend celle d’un passage a à tabac “en bonne et due forme”. 6 mois de prison et 50 euros d’amende sont requis contre chacun des prévenus, qui sont dans les conditions pour bénéficier d’un sursis. Ceux-ci plaident l’ acquittement. Jugement le 14 mars