Actuellement, les prix sont revenus à la normale, affirme l'échevin responsable de l'économat à la ville de Namur

Un bon mois après le confinement, c'est l'occasion du bilan pour le département des services d’appui (DSA), et plus particulièrement son service de l’Economat. "Son travail est d’une importance capitale afin d’assurer le bon fonctionnement d’une administration communale qui semble tourner au ralenti. C’est tout du moins ce que le citoyen pourrait penser de l’extérieur. Mais en interne, la Ville de Namur reste une fourmilière opérationnelle à quasiment 50%. C’est dans ce contexte particulier que l’Economat travaille. Il doit regrouper et fédérer les demandes des différents acteurs communaux de terrain comme le CPAS (plus que jamais au front), la cohésion sociale, la police, les pompiers, les soignants,… En amont, il a également fallu pallier à l’insuffisance des stocks de certains de ces acteurs", souligne l'échevin Tanguy Auspert

C’est dès la fin janvier que les premiers bons de commande ont été signés afin de consolider les stocks de masques P2, notamment. "Le prix revenait alors à 1,10€ la pièce. Vu l’état de la demande mondiale, le prix a augmenté jusqu’à 8 euros. Actuellement, les coûts sont redevenus, plus ou moins, normaux", souligne celui pour qui les 3 premières semaines ont été les plus difficiles à gérer, tant les demandes affluaient. "Aujourd’hui, le service est rôdé, alterne ses équipes et assure les suivis au jour le jour. C’est actuellement un peu plus calme, mais cela demande une présence et une mobilité quotidienne sans faille. Pour ce faire, des agents d’autres services (sport, culture,…) ont été détachés vers l’Economat. Notamment lors du nettoyage et de la désinfection des bus communaux."

Au sein du DSA, il faut compter également sur le service informatique. "Tous les jours, il répond aux problèmes techniques rencontrés à domicile ou au bureau. Ainsi, les connexions en télétravail stable est assurée pour 650 utilisateurs inscrits. Et le potentiel actuel est de 800 connexions simultanées grâce aux efforts, ces dernières semaines. Plus de 150 vidéoconférences ont été organisées par plus de 25 organisateurs différents avec au total de plus de 400 participants. Mais aussi, une douzaine de réunions Zoom ont été lancées par 6 organisateurs avec au total plus 90 participants".

L’Economat a aussi commandé, reçu, distribué, dispatché des milliers de produits nécessaires à affronter la crise en réponse aux conseils des virologues et autres spécialistes. Les masques, en premier lieu, il a fallu fournir l’administration (cohésion sociale, CPAS, gardien de la paix,…) et les partenaires de première ligne, via les stocks en interne. "Nous parlons ici de la Police, notamment. Et ce, toujours dans le respect des réglementations de la médecine du travail. Le personnel d’entretien qui ne peut se permettre d’assurer une distanciation sociale nécessaire s’est vu distribuer des masques."

Les ambulanciers de la zone NAGE ont également recu des masques issu des stocks de la ville. Ou encore les maisons de repos, les maisons médicales et autres institutions de santé. Les généralistes ont également reçu des masques ville distribués à leur fédération (plus de 2.200 pièces). Les kinés ont, quant à eux, reçu 2.000 masques communaux et des packs de gants et gels hydroalcooliques. En tout, la Ville a donc délivré, via ses stocks, plusieurs dizaines de milliers de masques.

Il y a aussi les produits désinfectants (Javel, type Dettol), les visières, des armoires de rangement aux 4 postes médicaux avancés, des gants réutilisables nominatifs : destinés à toute l’intendance et aux technicien/nes de surface et surtout pour les tous les agents déployés au hall de Basse-Enhaive, la désinfection des voitures du pool de véhicules partagés et puis le fameux stock de 50.000 masques en tissu à vendre au prix coûtant pour toutes personnes qui le désirent, souligne Tanguy Auspert qui tient à mettre en valeur "ces femmes et ces hommes dévoués qui travaillent dans l’ombre".