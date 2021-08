Deux nouvelles lignes du TEC vont voir le jour dès ce 1er septembre en province de Namur. La ligne E80 Havelange - Hamois - Ciney – Dinant qui vient étoffer la flotte des lignes Express du TEC. Elle propose plusieurs allers-retours en semaine ainsi que le samedi et offre la correspondance en gare de Ciney vers Namur, Bruxelles, Arlon et Luxembourg. Et la ligne Ligne 41 Namur-Faulx-Gesves qui vient renforcer l'actuelle ligne 42 "Namur - Faulx - Andenne (Seilles)" sur le tronçon "Gesves-Namur" en semaine et le samedi. Son itinéraire dessert les localités suivantes : Gesves – Faulx-les-Tombes – Naninne – Erpent – Namur.

Des parcours supplémentaires ont par ailleurs été ajoutés le samedi, à raison de 2 bus/heure, sur la ligne Nivelles-Namur.

Enfin, les horaires des lignes 12 (Namur – Huy), 19 (Andenne – Forville) 126b (Ciney – Havelange), 241 (Beauraing - Gedinne – Haut-Fays), 422 (Beauraing - Givet – Doische) et 822 (Namur - Aische – Eghezée) ont été adaptés afin de de mieux correspondre aux besoins (sorties d'école, correspondances bus/train,...).

Les parcours des lignes 43/1 (Dinant -Ciney) et 67/1 Dinabus | Dinant - Furfooz – Sorinnes ont quant à eux été revus.