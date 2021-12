Comme chaque année, le TEC adepte son offre. Divers changements sont à noter en provinces de Namur et de Luxembourg.

Province de Namur

Ligne 29 Jemelle-Wellin-Grupont : en période scolaire et de vacances, le départ de 5h50 de « Wellin Dépôt TEC » est avancé à 5h45 afin d’améliorer la correspondance bus-train en gare de Rochefort Jemelle.

Province de Luxembourg

Ligne 14 Manhaye-Vielsalm : le départ de 6h59 de "Malempre Centre" desservira uniquement l'arrêt "Hebronval Route de Bihain" entre Regné et Bêche afin de mieux répartir les voyageurs sur les parcours matinaux.

Ligne 23 Florenville – Neuchâteau : l'itinéraire dessert désormais deux nouveaux arrêts, rue de Corbuha et Rue du Briga, afin d’offrir une meilleure desserte de Chiny.

Ligne 51 Amberloup – Saint-Hubert – Libramont : l'horaire de la ligne est adapté pour mieux correspondre à la réalité.

Ligne 162b Libramont-Jemelle : l’itinéraire de certains parcours est modifié entre Grupont et Forrières afin d’assurer une liaison entre Wavreille et la gare de Jemelle. De plus, deux nouveaux arrêts sont desservis : "Wavreille rue de Bellevue" et "Wavreille Carrefour".