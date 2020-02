Un plan d’actions a été mis en place avec le constructeur de manière à normaliser la situation dans les meilleurs délais

Nous en avions déjà parlé il y a plusieurs jours: une partie de la flotte de bus hybrides est à l'arrêt en attente de pièces pur réparation. "Depuis plusieurs semaines, le réseau urbain du TEC à Namur est en grande partie impacté par le manque de fiabilité des bus hybrides, accentué par un problème de livraison de pièces de rechange", confirme le TEC Namur.

La situation s’est encore un peu plus détériorée ces derniers temps : les suppressions de parcours sur certaines lignes sont devenues plus nombreuses ces dernières semaines, générant une diminution de la fréquence et de la régularité des bus aux arrêts. Certaines lignes sont plus affectées que d'autres.



"Un plan d’actions a été mis en place avec le constructeur de manière à normaliser la situation dans les meilleurs délais", assure la direction qui tient à préciser: "le personnel du TEC circulant dans la région namuroise n’est en rien responsable de la dégradation de la situation."

Le TEC présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments subis, mais e donne aucune information sur une compensation ou un remboursement pour les abonnés. Elle y viendra sans doute une fois la situation rétablie.

