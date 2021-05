L’ouverture officielle du Téléphérique de la Citadelle de Namur aura lieu ce week-end. Il fonctionnera le samedi 8 mai de 14h à 19h et dimanche 9 mai de 10h à 19h et ensuite, tous les jours de 10 à 17h.

Le tarif pour les adultes est de 4,5€ l'aller simple et de 6,5€ pour l'aller-retour. Pour les seniors et les jeunes et étudiants, il est de 3,5€ et de 5€ l'aller-retour.

Le site internet de ce nouvel opérateur est en ligne : www.telepheriquedenamur.be. L'accès se fait sans réservation au préalable et la billetterie en ligne sera disponible dès le lundi 17 mai. L'achat de l’abonnement annuel sera possible dès ce samedi dans chaque station.

Certaines mesures sanitaires sont à respecter : le masque est obligatoire pour tous, une distance de 1,5m entre chaque personne est obligatoire, maximum 2 personnes par cabine, maximum 6 personnes par cabine si transport d'une bulle familiale.