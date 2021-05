Téléphérique: seuil de rentabilité à 120 000 passages par an Namur Grégory Piérard

Le téléphérique, c’est un parcours de 670 mètres et un dénivelé de 103 mètres. La vitesse de pointe est de 6 mètres par seconde. Le trajet peut donc s’effectuer en un peu plus de deux minutes mais peut être allongé en fonction de l’affluence, histoire que les passagers profitent au maximum de la vue qui leur est offerte. Il a fallu attendre 20 ans et un investissement de 5,8 millions pour écrire une nouvelle page du transport par câble à Namur. Construit en 1956 sur le flanc mosan, l’ancien téléphérique a tiré sa révérence en mars 1997.