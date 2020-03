Confinement, jour 1: c'est le titre de la lettre envoyée aux élèves de la Providence (Champion)

Pour les enseignants et directeurs d'établissement scolaires, l'ambiance des écoles vides occasionne un ressenti particulier. Ils sont nombreux à l'évoquer. La direction de l'école de la Providence à Champion l'évoque dans un journal de bord sous forme de lettre ouverte à l'équipe éducative et aux élèves. Une missive signée Céline Brijs, Anne-Françoise Quinet & Olaf Mertens

"Ce matin, nous nous sommes rendus à l’école afin d’accueillir les éventuels élèves… Dès l’allée, le ton était donné : le vide et le silence. Un silence étourdissant. Ne venait le déranger que la sonnerie rythmant habituellement la fin des cours. Bien la seule à rester inconsciente de ce qui se joue dans le monde !

D’habitude, lorsque nous arpentons les couloirs déserts, ce silence et ce calme, nous les goutons avec un certain plaisir. Ils précèdent le rush de la rentrée de septembre où, de jour en jour, l’excitation du renouveau monte crescendo. Ils clôturent les journées bien remplies, rythmées par les allées et venues et le joyeux brouhaha de la ruche que constitue notre « petite » communauté.

Aujourd’hui, l’ambiance était tout autre. Le retour de nos chères têtes blondes n’est pas pour demain, pas pour le surlendemain non plus d’ailleurs… Cette perspective nous laisse quelque peu orphelins et perdus. Cette énergie que nous déployons au jour le jour pour que la boutique tourne et que petits et grands s’épanouissent dans un environnement motivant et inspirant, à quoi l’employer désormais ?

Nous pourrions tomber dans la morosité – nourrie par les nouvelles peu réjouissantes qui nous parviennent d’au-delà de nos murs sécurisants. Nous pourrions céder à l’angoisse qui, ces derniers jours, serre nos cœurs et hante nos pensées lors de nos nuits de plus en plus agitées.

Très vite, nous nous reprenons. Et si ces évènements permettaient à tout un chacun de prendre le temps de prendre le temps ? Ce temps derrière lequel nous courons sans cesse d’habitude, ce temps que nous nous plaignons sans arrêt de manquer… Un temps pour quoi ?

Pour se plonger dans un bon bouquin, se balader dans la nature à l’affût de l’arrivée du printemps – lui, ne sera pas annulé, se mettre à la cuisine, se (re)mettre au sport pour garder la forme et éviter les formes, rêvasser la tête dans les nuages – le beau temps arrive nous dit-on, ressortir les jeux de société et passer de bons moments en famille, sortir la guitare et chanter à tue-tête, écrire ses mémoires d’un confiné, redécouvrir l’art épistolaire et rédiger des missives à ceux que nous aimons et à qui nous ne pouvons rendre visite pour le moment, jouer à l’apprenti réalisateur et tourner de petits films à envoyer à nos proches, proposer son aide à ce voisin/cette voisine isolé(e), inonder les réseaux sociaux de « good news », organiser des concours de blagues et rire aux éclats jusqu’à en avoir mal au ventre, revoir à tête reposée ces règles de grammaire ou ces TP qui donnent tant de fil à retordre, garder le fil grâce aux technologies…

La liste peut se compléter à l’envi… Nous faisons confiance en votre créativité, votre résilience pour tirer le meilleur de cette situation inédite. Nous faisons appel à votre sens des responsabilités pour prendre soin de vous et de vos proches. Nous n’en doutons pas, nous nous retrouverons bien vite, tous GRANDIS par cet épisode.

"Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. » Victor Hugo"