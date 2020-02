Toitures arrachées, arbres sur la chaussée, les pompiers sont sur la brèche

"La situation est actuellement sous contrôle" déclarait le commandant Pierre Bocca, de la zone de secours NAGE, sur le coup de 17h. Notre interlocuteur évoque des câbles, arbres et branches tombés sur la chaussée, des toitures ou morceaux de toitures envolés. "Nous avons prévu le coup. Le personnel de pompiers volontaire s'est rendu fort disponible et nous avons rappelé 6 pompiers professionnels, cela tourne. Une centaine d'interventions ont été réalisées depuis le début de la journée, partout sur le territoire de la zone et ce, à chaque fois dans des délais raisonnables. Aucun problème grave n'est à déplorer à ce stade."

En région namuroise, un arbre est notamment tombé sur le chemin de halage de la Sambre. Une chute d'arbre a été signalée sur la chaussée rue Saint-Antoine à Temploux, mais aussi à Bouge et sur une habitation à Flawinne.

A Andenne, par mesure de sécurité, une portion de la rue des Marais à Seilles est fermée à la circulation des automobilistes depuis l'îlot à son entrée côté rond-point des ours (rue de la Station) jusqu'à l'AIEG (numéro 11). Une déviation est prévue via la rue de Reppe (quartier du Nouveau Monde) à Seilles. La rue Loysse et le passage à niveau de Sclaigneaux sont aussi fermés à la circulation. Une déviation est mise en place vers la rue du Boltry et le centre de Seilles.

La situation est également sous contrôle du côté de la zone Dinaphi (Dinant-Philippeville) mais les pompiers des différentes casernes ne chôment pas depuis 10h00 ce matin. Une soixantaine d'interventions avaient déjà été réalisées vers 17 h. « Pour le moment, cela se concentre surtout sur la zone de Philippeville. Si des dégâts sont constatés un peu partout, c'est tout de même cette région qui est la plus touchée. On parles d'arbres tombés ou des parties de toitures envolées », explique Marc Léonard, directeur opérationnel à la zone Dinaphi. Une vingtaine d'interventions sont en effet à signaler dans cette zone.

© DR



Les régions dinantaises et cinaciennes sont aussi touchées avec des arbres sur la route entre Yvoir et Houx, entre Chapois et Haversin (Ciney), à Anthée (Onhaye), à Sorinnes (Dinant) ou encore à Celles (Houyet). Les pompiers ont aussi dû intervenir sur une toiture de l'avenue du roi Albert à Ciney. Des coupures de courant étaient par ailleurs signalées rue docteur Jadot à Hamois en début d'après-midi, tout comme à Walcourt comme le signale Orès. A Anhée, un poteau électrique est tombé au niveau de la route de Rouillon (N932) pour se rendre vers Denée. La voirie est fermée à la circulation le temps de l'intervention. « On a des missions mais il n'y a rien de dramatique à signaler. Ca pourrait se gâter en soirée », poursuit Marc Léonard.