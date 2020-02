Plus de 100 interventions dans le Val de Sambre, un toit s'envole à Sombreffe

Les pompiers de la zone NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée) ont été appelés plus de 200 fois dimanche, en raison de la tempête Dennis, a indiqué vers 20h00 leur chef de corps, Pierre Bocca. Un second arbre s'est notamment effondré sur le halage du bord de Sambre, à Namur. "Les premiers appels ont commencé vers 07h00 dimanche matin et cela n'a plus arrêté après", a expliqué Pierre Bocca. "Comme la semaine dernière, les interventions concernent principalement des chutes d'arbres et de branches. Quelques câbles électriques et morceaux de toiture ont aussi été arrachés par la force du vent. Dans l'ensemble, les dégâts sont moindres que lors de la tempête Ciara, mais le travail ne manque pas. Du personnel supplémentaire a d'ailleurs été mobilisé.

Les pompiers de la zone Val de Sambre sont intervenus plus de 100 fois dimanche à la suite des intempéries, a indiqué dimanche soir vers 20h30 leur chef de corps, Marc Gilbert. Le fait le plus impressionnant s'est déroulé à Sombreffe, où le toit de l'échoppe d'une station-service s'est envolé. "Des arbres sont tombés partout dans la zone. Nous avons eu moins d'interventions que le week-end dernier mais elles étaient de plus grande envergure et cela continue", a expliqué Marc Gilbert.

Le toit de l'échoppe de la station-service Shell de Sombreffe a lui été arraché par la force du vent vers 16h00. Heureusement, personne ne se trouvait sur son chemin.

"La structure qui reliait le toit de l'échoppe à celui qui abrite les pompes a cédé. Une partie du toit s'est alors envolée et a heurté des habitations", a encore précisé le colonel Gilbert. "Par chance, seuls un lampadaire cassé et quelques petits dégâts ont été constatés. La pompe et les routes avoisinantes sont maintenant fermées jusqu'à nouvel ordre, car le toit qui se trouve au-dessus des pompes menace de s'envoler à son tour."