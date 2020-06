Aqua Dream Temploux, c'est une piscine traitée aux UV par une passionnée d'aquabike allergique au chlore. Les enfants pourront y nager dès juillet. Les adultes, on ne sait pas encore.

Valérie Vranckx est une ancienne institutrice qui s'est prise de passion pour la comptabilité. "Je me suis occupée de la compta de mon mari indépendant dans le secteur parcs et jardins et j'ai appris sur le tas. je me suis prise au jeu et j'ai suivi 7 ans de cours du soir tout en donnant cours aux petits de primaire", raconte celle est sur le point de réaliser un double rêve. "J'ai fait un bac en compta, un master en gestion et une année supplémentaire au création d'entreprise" , énumère celle qui est passée du primaire à l'enseignement supérieur en 2015.

Parallèlement, celle qui a toujours adoré nager s'est prise de passion pour l'aquabike. "Je l'ai découvert après être devenue maman et j'en faisais deux à trois fois par semaine... Jusqu'au moment où je suis devenue allergique au chlore", relate-t-elle pour raconter ce qui l'a amenée à ouvrir une piscine.

Avec l'aide de son mari, Valérie a ainsi construit et financé une piscine à côté de chez elle qui a une particularité: ne pas utiliser de chlore. "En février, j'ai organisé une conférence sur le chlore. C'est un produit qui peut causer beaucoup de problèmes comme des irritations de la peau, des yeux et des voies respiratoires" , rappelle celle dont le projet intéresse des milliers de Namurois. Valérie a donc réalisé son double rêve: pouvoir nager à nouveau à proximité de chez elle et ouvrir sa propre entreprise. Enfin, elle est sur le point de le réaliser.

Si les portes ouvertes d'Aqua Dream étaient prévues le 20 mars, le covid-19 et le confinement sont passés par là. "Le conseil national de sécurité a dit que les piscines pourraient rouvrir en juillet, mais personne n'a aucune information à ce sujet. Moi, je serait parfaitement dans les conditions de petites groupes, de distanciation etc. Mais je ne sais toujours pas quand ce sera possible dans les faits", se désole Valérie qui a hâte de pouvoir ouvrir ses cours de natation pour enfants, mais aussi de divers sports aquatiques pour adultes: aquabike, aquagym, aquafitness, aquaboxe, aquarelaxation, aquasirène (avec une monopalme), préparation prénatale aquatique, séances post-natales...

"J'avais rassemblé une équipe de 10 professionnels pour assurer tous ces cours. Mais je dois tout revoir. Dès qu'on saura ce qu'on est autorisé à proposer et comment, je me limiterai à de l'aquabike pendant l'été le soir et le week-end. Les autres cours ne démarreraient qu'à la rentrée" , détaille celle est cependant assurée de pouvoir ouvrir sa piscine aux enfants pendant les stages piscine et nature.

"J'aimerais surtout pouvoir donner des réponses aux dizaines de personnes qui sont déjà inscrites pour les bébés nageurs ou autres et qui nous envoient des messenger et des mails, mais on ne sait toujours rien d'aucun niveau de pouvoir donc je n'ai pas d'informations précises à leur donner" , regrette cette jeune quadragénaire qui ne veut pas faire de déçu(e)s en ouvrant les réservations pour devoir en annuler une partie ensuite.

