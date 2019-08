La 42e brocante de Temploux se déroule ces 24 et 25 août. Après une édition en demi-teinte l’an passé à cause d’une météo peu clémente, les organisateurs espèrent dépasser à nouveau cette année la barre des 100.000 visiteurs. Et à en juger par l’affluence de ce samedi et par le soleil radieux, cela semble bien parti, pour la plus grande joie du millier d’exposants répartis sur un circuit de près de 6 kilomètres.

Ce sont des circonstances un peu particulières qui amènent pour la première fois Céline et Jean-Marc, un couple de Stavelot, dans les rues de Temploux. “Mon papa est décédé et c’était un grand fan de Johnny. Il collectionnait tout ce qui était en rapport avec la star et possédait près de 5OO pièces, certaines valent à elles seules près de 300 €. J’en ai pris une petite partie ici pour peu à peu me séparer de tout cela. La seule chose que je ne vendrai jamais, c’est la boîte à cigarettes de mon papa, à l’effigie du chanteur.”

Briquets, porte-clés, lampes, parfums, livres, drapeaux, disque d’or attirent les collectionneurs. “Les gens qui s’y intéressent sont incollables”, nous confie Jean-Marc. “Ces 6 timbres valent par exemple 150 €. Une silhouette en carton est partie pour 35 €. Ma pièce préférée est le coffret de prestige A la vie à la mort, composé de 4 vinyles, nous le vendons pour 40 €. C’est une série limitée. Les pièces les plus accessibles sont les Cds, qui partent en premier.” Jean-Marc n’a cependant pas sa langue en poche : “J’ai horreur des collections. Je ne comprends par exemple pas comment on peut collectionner les briquets. Nous avons passé la nuit de vendredi à samedi dans un Airbnb et j’ai très mal dormi. Entre deux clients, je me promène sur la brocante.”

Alors que nous nous intéressons à une machine à écrire Oliver, Michel nous interpelle : “Elle est américaine et date de 1930, il y en a eu 5 modèles différents. Le clavier est un ancêtre des Azerty et les lettres sont frappées horizontalement. Quant à ces masques chinois, ils pèsent près de 3 kilos et demi, il date de la fin du XIXe siècle. Les expressions changent en fonction de l’humeur qu’on voulait leur donner."

Un peu plus loin, Bruno et Annick proposent pour 40 € pièces des bustes de mannequins. “ Ils proviennent d’une fabrique de mannequins bruxelloise. Contrairement à ceux d’aujourd’hui, les corps étaient complètement articulés.”

A quelques pas de là, signe que la brocante de Temploux est un incontournable du genre, on découvre qu’elle possède son propre stand avec tous les souvenirs liés à son histoire ! A découvrir, ce dimanche jusque 18h ! Des parkings gratuits se situent le long des nombreuses routes intérieures du village (avec accès direct sur le circuit) et des parkings payants se situent le long de la chaussée de Nivelles, organisés par les fermiers et les propriétaires des prairies.

Pour sa 7e année, le Festival BD accueillera plus de 30 dessinateurs qui viendront ce dimanche 25 août faire des dédicaces pour le plaisir des petits mais aussi des amateurs de BD. Le prix Ville de Namur sera remis à un dessinateur.