Un utilisateur du groupe Facebook Sambreville 2.0 affiche sur celui-ci la photo d’un document apposé sur son véhicule, garé rue du Presbytère à Tamines. Il ressemble à un ticket que l’on trouve parfois sur son pare-brise quand on est mal garé et qui porte le logo de la police et la mention de la zone Samsom. Selon celui-ci, le 13/07/2019, une infraction à la réglementation du stationnement a été relevée à l’encontre du propriétaire du véhicule. Ce dernier va donc prochainement recevoir par courrier un avis de contravention où seront précisées les modalités de paiement ou de contestation. Le montant de l’infraction est fixé à 375 euros. Le document est signé Inspecteur Julien Bouchez.

Vérification faite auprès du chef de corps de la zone de police Samsom, Claude Grégoire, il s’agit bien évidemment d’un faux. L’inspecteur Bouchez n’existe pas d’une part, des mentions légales obligatoires ne sont pas mentionnées d’autre part.

Si, effectivement, un courrier suit avec une demande de paiement (les escrocs ont de plus en plus d’imagination) il s’agit bien d’une tentative d’arnaque. On ne peut donc que conseiller la plus grande prudence à chacun et de déposer une plainte (véritable) auprès des services de police.