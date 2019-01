Les faits se sont déroulés « aux Balances », une cité réputée sensible de Salzinnes, un faubourg de Namur.

Deux individus, l’un âgé de 22 ans et l’autre quasi trentenaire, ont un passé judiciaire commun. Mardi soir, le plus jeune a foncé à plusieurs reprises avec sa voiture sur celle de l’ainé, la percutant sur les 4 côtés, selon un témoin qui n’a pas souhaité en dire plus. Pas encore satisfait ou bien encore un rien nerveux, le jeune homme a alors foncé sur… le conducteur venu aux nouvelles, le blessant assez sérieusement sans que ses jours ne soient en danger puisque le Parquet parle de fractures aux vertèbres avec, bien entendu, une sérieuse incapacité à la clé ! L’auteur des faits s’est spontanément présenté à la police un peu plus tard dans la nuit. Il a été immédiatement privé de liberté et sera déféré dans les heures qui viennent devant un juge d’instruction. Au départ, un « simple » règlement de comptes et, au final, une prévention de tentative d’assassinat qui pourrait valoir à son auteur quelques années derrière les barreaux, sans oublier les dommages qu’il devra sans doute être contraint de verser à la victime !