Deux hommes ont été crapuleusement agressés par la "bande du Mc Do" le 19 septembre 2016 à Salzinnes, au retour des fêtes de Wallonie. Si des peines de prison de 10 ans avaient déjà été prononcées à l'égard des majeurs impliqués dans l'affaire, la justice s'est récemment penchée sur le mineur auteur des coups de cutter.

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné ce vendredi le prévenu à 12 ans de prison pour tentative de meurtre. Au civil, sa victime s'est vue attribuer un euro à titre provisionnel, une expertise médicale et psychologique devra être réalisée afin d'établir le dommage.

Le jour des faits, une bande d’une dizaine de jeunes s’en était pris à 2 hommes à Salzinnes pour leur voler leurs téléphones en vue de les revendre par la suite après leur avoir demandé l'heure. Le prévenu, mineur au moment des faits, a lacéré sa victime à 9 reprises avec un cutter, avant de l’abandonner alors qu’elle était en train de se vider de son sang. Celle-ci doit sa survie à son ami, également agressé et roué de coups, qui l’a emmené dans un hôpital tout proche, a subi une incapacité de plus de 4 mois et conserve des séquelles physiques et psychologiques. Le prévenu s’était ce soir-là vanté d’avoir montré de quoi il était capable et n’a cessé de porter des coups de cutter qu’à cause de l’arrivée de témoins. 26 préventions de vols dans des véhicules commises dans les jours qui ont précédé cette tentative de meurtre étaient également reprochées au prévenu.

Au vu de la gravité des faits, du risque de récidive et du fait que le prévenu cherchait à fuir ses responsabilités, une peine de 12 ans ferme a été prononcée ce vendredi.