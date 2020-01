Une enquête sociale et comportementale a été demandée par le tribunal au sujet de l’auteur de la tentative de meurtre, une décision sera rendue le concernant le 13 mars prochain.

Les faits se sont déroulés à Fosses-la-Ville le 3 avril dernier. Après avoir bu, Thierry a voulu faire une blague à un ami en se rendant cagoulé chez lui, avec une matraque en plastique. "J’aime bien le charrier, c’était lourd, mais c’est mon humour", confie-t-il. Une autre personne présente sur place, un ami de Thierry, a alors exhibé un couteau et l’a mis sur la gorge de celui à qui on faisait une blague. "Je n’ai pas compris ce qu’il se passait. Il n’avait pas l’air de rigoler du tout." Des coups ont été échangés. "Il m’a mis une droite, je suis tombé, il s’est jeté sur moi." Le prévenu est alors parti au volant de sa camionnette. Il aurait ensuite percuté l’homme qui était armé d’un couteau et est aujourd’hui accusé de tentative de meurtre. Sa victime a été légèrement blessée au genou.

"J’ai fait une marche arrière, un demi-tour, j’ai démarré et puis je l’ai vu contre mon pare-chocs. Je ne l’ai pas percuté, il a simplement été blessé au genou. Si je lui avais foncé dessus avec ma camionnette de 2 tonnes et demie, il aurait été dans un autre état. Un voisin a été témoin des faits. Je suis parti car je devenais dingue, je lui ai donné ma carte d’identité."

Le parquet de Namur réclamait le 29 novembre dernier une peine de 3 ans de prison et demandait des mesures probatoires en rapport avec la gestion de la consommation d’alcool et de la violence. Pour l’homme armé d’un couteau, qui a également donné des coups, 10 mois étaient demandés.

L’avocat du principal prévenu, qui fait par ailleurs l’objet d’une information judiciaire pour des faits de violence dans la sphère familiale, contestait l’intention homicide de son client, demandait pour celui-ci une "sanction intelligente", une peine de probation autonome incluant un suivi strict concernant sa consommation d’alcool et une formation à la gestion de la violence et de l’émotivité. "Mon client est sanguin, mais après la première scène, c’est lui qui est parti. Après la scène de la camionnette, sa victime criait, il s’est arrêté et est descendu du véhicule pour voir si l’autre allait bien. Il a reçu des coups le premier et s’est défendu, c’était de la légitime défense et une réplique proportionnée, mais il n’a jamais voulu tuer celui qui était alors un ami."

Ce vendredi, le tribunal a condamné la victime de la tentative de meurtre, qui avait également portés des coups, à une peine de 10 mois de prison assortie d'un sursis de 3 ans. Une enquête sociale et comportementale a été demandée par le tribunal au sujet de l’auteur de la tentative de meurtre, une décision sera rendue le concernant le 13 mars prochain.