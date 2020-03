Une bonbonne de gaz était reliée à un fil électrique du sas de la Poste.

Une tentative de vol à la bonbonne de gaz a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à la Poste de Philippeville, a indiqué le chef de corps de la zone Hermeuton et Heure David Doyen. Les services de sécurité ont été avertis par une alarme intrusion de la présence d'une ou plusieurs personne(s) à l'intérieur du sas de la Poste où se trouve un distributeur de billets. « Ils ont dû forcer la porte pour y entrer. Il y avait une bonbonne de gaz reliée à un fil électrique. L'objectif était de faire sauter le distributeur mais cela n'a pas fonctionné », a précisé David Doyen. Les policiers des zones Hermeton et Heure et FloWal, les pompiers de la zone Dinaphi et les démineurs du SEDEE (Service d’enlèvement et de destruction d'engins explosifs) se sont rendus sur place. « Il a fallu évacuer les occupants d'un immeuble voisin, essentiellement des personnes âgées. Il n'y a pas eu de scène de panique, tout s'est fait dans le calme. Elles ont été accueillies à la caserne des pompiers pendant que le SEDEE désamorçait l'engin », a terminé David Doyen. Le parquet de Namur a été avisé des faits. Le labo scientifique de la police fédérale s'est aussi rendu sur les lieux.