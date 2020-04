Ils ont été interpellés grâce aux caméras de surveillance de la ville

Une tentative de vol a eu lieu au magasin Match de Namur, cette nuit. Les faits lui ont été rapportés au parquet de Namur vers 01h10.

Deux individus, nés en 97 et 92, sont entrés dans le sas du magasin par effraction, mais n'ont pas pu aller plus loin. Aucun vol n'a donc pu être réalisé. Les auteurs ont été suivis par les caméras de la Ville et ont été interpellés. Ils ne sont pas connus pour des faits semblables. Ils seront entendus dans la journée.