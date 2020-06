La victime est un jeune homme né en 1999 et militaire de carrière à la caserne de Marche-en-Famenne.

Mardi vers 6 h 25, la victime attendait un collègue derrière la gare avant de prendre le train. Elle a été abordée par un individu qui lui a demandé une cigarette et est ensuite revenu vers lui une deuxième fois. A la 3ème tentative il a exhibé un pistolet et a exigé quie la victime lui remette ses effets personnels (clés, portefeuille, gsm etc).

La victime n’a pas obtempéré et a constaté que l’auteur appuyait sur la gâchette mais que rien ne se passait. L’auteur a pris la fuite. Le fait est qualifié de tentative de vol avec violence et avec la circonstance aggravante de port d’arme. La victime est allée porter plainte à la police de Marche-en-Famenne mardi soir soir. Le profil de l’auteur des faits a été signalé à la police namuroise qui le recherche notamment via les caméras de surveillance.