Le conseil de la SPRL Terra Terra a plaidé l’acquittement de celle-ci, vendredi devant le tribunal correctionnel de Namur. Les patrons et employés de la société sont accusés de former une association de malfaiteurs favorisant la production de cannabis, de détention de cannabis et de faits de blanchiment.

Philippe G a créé la société Terra Terra pour son fils Romain, passionné par l’horticulture et la culture du cannabis. L’objet social de la société était la vente de matériel d’horticulture. Le parquet fédéral reproche à Terra Terra « d’avoir commercialisé du matériel destiné à la culture de plantes dont pouvait être extraite de la drogue » et estime que la société dissimulait une association de malfaiteurs active dans la culture de cannabis.

Pour l’avocat de la SPRL, « aucune faute pénale n’existe dans le chef de la SPRL ». « Il convient de ne pas faire d’amalgame entre celle-ci et les autres prévenus, gérants ou vendeurs. La société était parfaitement légale, sa comptabilité est limpide, tout comme ses comptes, tout était déclaré et régulier. Les produits qu’elle vendait étaient légaux. Si la clientèle de la société se constituait de cannabiculteurs, ce n’était pas le fait de celle-ci. Les contrats des employés spécifiaient qu’ils ne devaient pas parler de cannabis ou aider les clients à cultiver du cannabis. Les images de ce produit étaient interdites dans les magasins, qui ne commercialisaient pas de graines ou de plantes. »

Le conseil de la SPRL précise, concernant la loi anti-blanchiment qui ne permet pas des paiements de plus de 3000 euros en cash, que des consignes claires avaient été données aux vendeurs. « Si ils ont pris des libertés par rapport à celle-ci, ce n’est pas imputable à la SPRL. Concernant la prévention de blanchiment, rien ne prouve l’origine délictueuse des fonds. Les bénéfices de Terra Terra étaient réinjectés dans les stocks, comme dans toute société. »

Les avocats de l’un des vendeurs de la société, qui reconnaît avoir détenu un peu plus de 200 grammes de haschisch, ont plaidé la suspension du prononcé pour cette prévention mais réfutent son appartenance à une association de malfaiteurs et demandent au tribunal de ne pas faire droit à la demande de confiscation de 40.000 euros requise. « Il vendait du matériel légal. Il n’y avait pas d’intention criminelle derrière le fait de vendre celui-ci. Et au moment de le vendre, il n’avait aucune idée si le client était un cannabiculteur ou pas. »

Suite des plaidoiries le 19 février