Terragame a levé des fonds pour 1.735.000 euros Namur Grégory Piérard © D.R.

Tout le secteur de l’évènementiel et du divertissement tourne au ralenti, voire est à l’arrêt en attendant des jours meilleurs. Pourtant, Terragame reste ambitieux. La société namuroise, active dans les jeux en "hyper-réalité virtuelle" (un environnement de jeu numérique en 3D intégré dans un environnement physique réel) avait ouvert à Spy l’un des plus grands espaces de jeux virtuels en Wallonie. Le principe est simple : par équipe de six, les joueurs enfilent un casque de réalité virtuelle et se munissent d’armes à feu factices. La particularité de l’expérience est de pouvoir se déplacer librement, toucher les murs, ouvrir les portes ou encore passer sa tête par une fenêtre. Les fondateurs Sophian et Ismaël Bhiri, originaires de Marchovelette, entendent lancer un nouveau centre à Bruxelles. Pour ce faire, ils ont récemment conclu une levée de fonds de 1.735.000 euros.