Des tests de charge sont menés depuis samedi en vue de l’homologation du téléphérique de Namur, a indiqué la Ville de Namur ce week-end. L’inauguration de l’infrastructure est prévue pour la première quinzaine de mai.

Le téléphérique tournait déjà à vide depuis plusieurs jours afin de réaliser des tests. Ce samedi, les nacelles ont été chargées de poches d’eau afin de simuler le poids qu’elles transporteront une fois en activité. Ces tests se poursuivront en principe ce lundi, mardi et mercredi, en présence des organismes de certification. "L’appareil tourne bien, il reste juste quelques travaux de finition et réglages à effectuer", a commenté Jean-Charles De Keyser, responsable du site pour le compte de la Société du Téléphérique de la Citadelle de Namur. "La construction des stations basse et haute suit son cours. Les équipes vont maintenant commencer à être formées par une personne envoyée par Poma qui restera à Namur durant six mois."

Le bourgmestre de Namur Maxime Prévot se réjouit quant à lui de "voir le téléphérique prendre place dans le paysage namurois", "Comme beaucoup, j’ai maintenant hâte de découvrir les superbes vues qu’il offrira sur la ville. L’ouverture est confirmée pour la première quinzaine de mai. En raison des mesures sanitaires, il ne sera cependant pas possible de prendre place à six par cabine, mais c’est un moindre mal", a-t-il ajouté. "Je suis certain que cet outil sera un facteur d’attractivité touristique supplémentaire pour notre ville. Une fois la crise derrière nous, nous aurons sans aucun doute de belles retombées socio-économiques, en ce compris pour le cœur de ville qui en a besoin", a-t-il conclu