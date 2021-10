The Extraordinary Film Festival (TEFF), dont le thème est le handicap, sera de retour du 10 au 14 novembre au Delta, à Namur, annoncent jeudi ses organisateurs. Quelque 50 films venus des quatre coins du monde seront diffusés. Des séances délocalisées sont également prévues le 26 octobre à Arlon, le 28 octobre à Bruxelles, Charleroi et Mons, le 29 octobre à Bruxelles et Wavre, et le 8 novembre à Liège.

Du court au long-métrage en passant par des fictions et des documentaires, il y en aura pour tous les goûts. La programmation sera complétée par des débats, des rencontres, des conférences, des spectacles et des ateliers. En prime, l'organisation annonce "un concert exceptionnel" de Lou B et un concours de films courts réalisés au smartphone ouvert au grand public.

Le festival s'ouvrira le 10 novembre avec "Presque" de Bernard Campan et Alexandre Jollien, "un savoureux road-movie improbable qui emmènera les spectateurs de Lausanne aux Cévennes à bord d'un corbillard".

Le jury sera présidé par l'acteur Bernard Yerlès et réunira l'acteur-scénariste Adda Abdelli, l'humoriste Valentin Reinehr, l'auteur Josef Schovanec et la peintre Sarah Talbi.

"La vie peut être incroyable et belle, mais aussi vache et dure", a commenté le réalisateur Luc Boland, fondateur et directeur artistique de l'événement. "Elle n'est facile pour personne, malgré les apparences. Nous avons tous nos handicaps, petits ou grands, visibles ou invisibles."

"Nous sommes tous extraordinaires de par le simple fait de nous tenir debout face aux questions existentielles de la vie. La culture est définie de façon plus étroite comme étant ce qui est commun à un groupe d'individus. Au TEFF, nous faisons exploser les cloisons de la culture", a-t-il ajouté.

En dix ans, le festival bisannuel est devenu une référence dans son genre à l'échelle internationale, enregistrant un succès croissant. En 2019, il avait accueilli quelque 7.300 spectateurs, soit une augmentation de fréquentation de 28% par rapport à 2017. Les organisateurs espèrent donc que cette 6e édition marquera une nouvelle étape dans son développement.

Pour assurer "un maximum de convivialité et de sécurité", le Covid Safe Ticket sera requis. Plus d'informations sur www.teff.be.