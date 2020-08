La Citadelle de Namur accueille ces 15 et 16 août des activités en plein air organisées par le théâtre Jardin Passion. Déjà présent à de nombreuses reprises sur la Citadelle de Namur avec la pièce « Marie Tudor », le théâtre revient sur le site dans le cadre de la programmation « Menu de plein air » de ce mois d’août.

Au programme de ce week-end : la Foire aux impros. « Un retour à l’essence du théâtre, une rencontre entre comédiens et public qui construisent ensemble une histoire unique où se mêleront humour et situations délirantes », explique-t-on à la Citadelle de Namur. Le groupe de musique « Los Pépés » qui fait la part belle à la chanson française en abordant des thématiques actuelles sera également de la partie. Enfin, « L’ouest solitaire » emmènera les spectateurs dans une comédie où règnent ironie, humour noir et personnages issus de l’Irlande profonde.

Informations pratiques :

La Foire aux impros, le samedi 15 août à 17h.

Los Pepes, le samedi 15 août à 15h.

L’ouest solitaire, le dimanche 16 août à 16h.

Lieu et parking : Terra Nova, Route Merveilleuse 64-5000 Namur (Citadelle). Sur gradins (prairie supérieure).

Prix : adulte : 15€ par spectacle - Tarif enfant (6-18 ans) : 5€. Pass « concert et impro » : 25€ (uniquement pour le samedi 15 août). Gratuit en-dessous de 6 ans.

Sur réservation obligatoire : https://citadelle.namur.be ou dans les Night & Day Presse.

Port du masque obligatoire. Prévoir une tenue adaptée aux conditions de plein air ; parapluies et chiens non autorisés dans les gradins.