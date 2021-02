Torture, viol, traitements inhumains et dégradants, coups et blessures, menaces,…Ce sont quelques-unes des préventions dont doivent répondre les 5 jeunes hommes qui s’en sont pris à Dorian Jacobs la nuit du 24 au 25 juin 2019 dans son appartement de Fosses-la-Ville.

Ce soir-là, ils avaient consommé de l’alcool et pris de l’ecstasy. Quand l’ex de Dorian leur a confié qu’il l’avait violée et frappée, leur sang n’a fait qu’un tour et ils se sont pris pour des justiciers. Durant 5 heures, les atrocités vont se succéder : Dorian est piqué avec une fourchette, avec un tournevis qu’on lui place aussi sur l’œil, on lui brûle les mains avec un briquet, on lui brise une assiette sur la tête, on le force à manger des mégots encore chauds.