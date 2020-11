Ce lundi en fin de journée, la police fédérale a publié un avis de recherche à la demande du parquet de Namur concernant Paulette Ladrieux, une dame âgée de 83 ans, qui a quitté son domicile situé rue de Reppe quelque heures plus tôt, vers 13h00. « Paulette mesure entre 1m60 et 1m70 et est de corpulence normale. Elle a les cheveux mi-longs gris/blanc et porte des lunettes. Au moment de sa disparition elle portait un pantalon noir, une veste bleue et des chaussures marrons. Elle peut paraître confuse », disait l'avis de recherche.

Renseignements pris ce vendredi matin auprès du parquet de Namur, l'octogénaire n'a toujours pas été retrouvée. « Des battues ont été effectuées dans un rayon de deux à trois kilomètres mais n'ont rien donné », précise le parquet de Namur qui ne se fait guère d'illusions sur les suites de cette disparition. Après quatre jours dehors, avec des températures basses et des gelées nocturnes, les chances de la retrouver vivante et en bonne santé sont en effet malheureusement pratiquement nulles.