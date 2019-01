Cela fait maintenant plus d’un mois et demi que Kévin Matagne, 26 ans, a disparu. Le 11 novembre 2018, le jeune homme a quitté son domicile de Jemelle et a pris la route à bord de son véhicule vers 1 h 30 du matin. L’enquête avait permis de mettre en évidence une partie de son trajet, son véhicule ayant été aperçu vers 4 h 10 à Erpe-Mere. Il se dirigeait vers la Côte.

Malgré l’avis de recherche publié par la police fédérale et les démarches effectuées par sa famille, Kévin Matagne n’a pas été retrouvé. "La dernière piste que nous avons eue concerne sa voiture qui a été retrouvée à Ostende, avec les clés sur le contact. Elle était juste à côté de la plage, à environ 1 km de l’aéroport d’Ostende", nous explique son frère Julien Matagne.

Ce dernier , dans un message rempli d’optimisme, ne croit en aucun cas à un acte désespéré. "Je pense qu’il a bien préparé sa disparition. D’ailleurs, la police n’a trouvé aucune piste après avoir trouvé la voiture. Au point que nous ne savons pas avec certitude s’il est encore en vie. Pour moi il a réussi d’une manière ou d’une autre à prendre un vol avec une autre identité pour brouiller les pistes. S’il s’agissait d’un suicide, pourquoi avoir roulé jusqu’à Ostende ? Je ne pense pas que se donner la mort en allant se noyer dans l’eau soit la meilleure solution", conclut son frère.

S.M