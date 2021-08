Les premières tendances de cette saison touristique estivale se dégagent en province de Namur. Et elles ne sont pas aussi réjouissantes que celles de 2020. "On a eu un mauvais cocktail avec une météo poisseuse, des Belges qui peuvent partir en vacances et des étrangers qui peuvent difficilement partir de chez eux, et les inondations", explique Emilie Goffin, directrice de la Maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant.

Toutes les statistiques seront fournies prochainement par l’observatoire wallon du tourisme qui attendait, pour vendredi dernier, les informations des différents opérateurs touristiques. Le temps pour eux les analyser et les mettre en musique. "Néanmoins, on a constaté des tendances similaires entre les bureaux d’accueil de Namur et de Dinant", poursuit Emilie Goffin. La première est la très forte diminution des touristes de Grand-Bretagne et d’Irlande. "Elle est quasiment inexistante. C’est sans doute lié au Covid." Pour la région dinantaise, la fréquentation flamande reste importante. "Dans notre top 3, on retrouve aussi la province de Liège qui n’y figure pas d’habitude. C’est clairement à cause des inondations, ils nous le disent clairement. Il est difficile pour eux de vivre et se détendre dans une zone sinistrée. Nous avons évidemment aussi touchés par les inondations mais ils demandent avant de venir si les dégâts sont encore visibles car ils ne veulent pas les voir." Autre tendance depuis le début de mois d’août : une fréquentation plus élevée de Français frontaliers depuis la mise en place du pass sanitaire chez eux. À Namur, on recense par ailleurs 7 % de Belges en plus qu’en 2020 avec une grosse proportion de Wallons.

Le "mauvais cocktail" décrit par Emilie Goffin a pour conséquence une diminution de la fréquentation sur Namur et Dinant. "On est à -10 % sur Namur et -40 % sur Dinant." Des statistiques confirmées par Olivier Pitance, patron de Dinant Evasion et Magali Nicolaï, porte-parole du Domaine de Han. "On a 30 % de fréquentation en moins pour la descente de la Lesse qui a été fermée pendant 2-3 semaines et -60 % pour les croisières sur la Meuse. On n’a pas eu d’enterrement de vie de garçon, de mariage, de séminaire, de fête de famille, etc.", indique le premier. "On a eu 20 à 25 % de visiteurs en moins en juillet et août. Cela est dû au fait qu’on a dû fermer 5 jours de suite après les inondations mais aussi au climat de morosité qui en découle. Il y a beaucoup d’appréhension chez les visiteurs qui posent beaucoup de questions à ce sujet", précise la seconde.

Ces demandes de renseignements post-inondations font justement partie des tendances dégagées par la Maison du tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant. "On a reçu beaucoup plus de demande d’infos par téléphone et mail. Les motifs : le besoin d’être rassuré au niveau des mesures Covid et sur l’impact des inondations là où ils doivent se rendre."

Après des mois de juillet et août pourris, les opérateurs touristiques comptent désormais sur l’arrière-saison. "Certains ont décidé de prolonger leurs activités jusqu’à la Toussaint pour compenser."