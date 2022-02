Le CHRSM-Site Sambre profite de ce mois sans alcool pour rappeler qu’il dispose d’un pôle de santé mentale complet à Auvelais. Il existe de nombreux services et prises en charge. On y retrouve :

· Le centre Zéphyr : service d’aide et de soins spécialisés en assuétudes, avec l’aide de la Région Wallonne, de l’AVIQ et du CHRSM (site Sambre).

· Atelier Thérapeutique - La Bavette : restaurant dans lequel les tâches sont réalisées par les participants et l’équipe soignante.

· L’Unité d’alcoologie : post-cure ambulatoire de 19 séances constituées d’activités de groupe et/ou individuelles.

· Centre de jour « RE-PAIR » : programme d’activités socio-thérapeutiques en individuel.

· L’Unité de psychologie : comprend des psychologues et neuropsychologues, intégrés dans différentes unités de soins de l’hôpital.

· L’Unité de neuropsychiatrie : service qui propose différentes activités, un encadrement infirmier constant, et un suivi régulier par un psychiatre et des psychologues.

Les personnes qui rencontrent des difficultés sur le plan de la santé mentale peuvent s’adresser à ces services.

Le CHR indique : "Un manque d’implication et de régularité dans les prises en soins est régulièrement observé de la part des patients. Les professionnels concernés par les assuétudes ont pu rapidement établir un lien entre une consommation d'alcool importante et des difficultés d'ordre cognitif. On observe des oublis des rendez-vous, des discours déstructurés ou encore des difficultés à retenir les informations. Un suivi thérapeutique est alors parfois mal engagé dans ce contexte. C'est pourquoi, il est apparu évident de proposer différents outils de remédiation cognitive afin de toujours mieux prendre en charge les patients. L’Unité de Psychologie du CHRSM-site Sambre et les psychologues du centre Zéphyr se formeront dès 2022."