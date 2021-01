Maxime Prévot au sujet du projet du square Léopold: "Tout le monde y sera gagnant" Namur Grégory Piérard © D.R.

Après plus de douze ans de travail et de péripéties multiples ayant toute contribué à repenser le projet, le futur îlot multifonctionnel répond à présent aux attentes et enjeux défendus par les autorités communales. "Le pôle commercial a été ramené de 23.000 m² à l’origine (hors C&A) à 18.000 m² (C&A compris)",