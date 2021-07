Ce dimanche 1er août, le Comité d'Animation de la Citadelle de Namur vous propose une nouvelle visite guidée thématique intitulée « traces insolites ». Accompagné d’un guide de la Citadelle, levez le voile sur des lieux inédits de la Citadelle et découvrez les nombreux graffitis laissés par les hommes et les femmes de passage. Profitez-en pour en apprendre plus sur ce monument emblématique.

Départ du Centre du Visiteur Terra Nova à 11h, le 1er août 2021

Durée : 1h30

Prix : 8€ adulte ; 6€ enfant ; gratuit en dessous de 6 ans. Tickets article 27 acceptés.

Uniquement sur réservation au 081 24 73 70

Infos : https://citadelle.namur.be