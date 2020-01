C'est un simple contrôle de police dans un parc public qui a permis le démantèlement de ce trafic.

Un important trafic de cannabis a été démantelé en décembre 2018 dans la région couvinoise. Les faits duraient depuis août 2017. C'est un simple contrôle de police de personnes assises sur un banc dans un parc public de Couvin qui a permis de mettre fin à ce trafic. « Une odeur de cannabis émanait d'un sac à dos. Sa propriétaire a tenté de s'enfuir. A l'intérieur, il y avait 35 boulettes de 1,6g de cannabis. Une perquisition a été menée chez elle où des résidus de cannabis ont été retrouvés sur la table de nuit tout comme un gramme dans une armoire. Elle a aussi donné l'identité de son vendeur à qui elle avait acheté 100g la veille. Elle expliquera qu'elle lui donnait l'argent une fois que tout était vendu », a indiqué le parquet de Namur.

Plusieurs autres arrestations ont découlé de cette première interpellation. Dont celle de Mehdi, un homme d'une trentaine d'années qui était à la tête de tout ça. Voyant son trafic grandir, le dealer proposait à certains de ses acheteurs de vendre pour lui. « Au départ, c'était pour financer ma consommation personnelle. Puis ça a pris de l'ampleur. Je m'en rendais compte mais je n'ai pas arrêté. Je voyais l'argent et je ne crachais pas dessus », a-t-il expliqué ce mercredi à l'audience. Une fois sous mandat d'arrêt, Mehdi avait toujours son trafic dans un coin de la tête et n'a pas hésité à demander à sa compagne de l'époque de récolter l'argent que ses revendeurs devaient lui remettre. En plus des 30 mois requis à son encontre, une confiscation de 158.000€ équivalente selon un calcul aux bénéfices engendrés a été demandée.

Pour avoir revendu du cannabis, dont parfois à des mineurs, quatre autres prévenus risquent 15 mois de prison. Les quatre derniers risquent un an ferme. Et des confiscations allant de quelques milliers d'euros à 52.000€ ont été demandées. Jugement mi-avril. S.M