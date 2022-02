Les dossiers de trafic de stupéfiants se suivent et se ressemblent devant le tribunal correctionnel de Namur ces dernières semaines.

Le trafic dont il est ici question s’est déroulé entre le 1er juin et le 11 août 2019. Il a été mis en place par un détenu condamné à 14 ans de prison pour meurtre en 2016 et impliquait notamment son cousin et son demi-frère.

Le 10 août, 103 grammes de résine de cannabis ont été retrouvés sur le détenu ("Dans la raie de mes fesses et pas dans mon anus, comme indiqué au dossier, une telle quantité ne rentrerait pas"), qui explique qu’il gardait la moitié des quantités livrées et "dépannait" les autres détenus avec celle-ci. 5 à 6 échanges de ce type auraient eu lieu durant la période infractionnelle. Il est également reproché au prisonnier d’avoir détenu 106 grammes d’héroïne.

Le substitut Kerkhofs a évoqué le fléau que représente la drogue en prison et a souligné que les prévenus avaient agi en tant qu’association de malfaiteurs, les rôles étant bien définis : une tête pensante, des fournisseurs, des intermédiaires et des livreurs. 5 ans de prison et 1000 euros d’amende sont requis contre le principal prévenu. 2 ans et 1000 euros d’amende sont requis contre 3 autres. La même amende et des peines de 20 et 18 mois son requis contre les deux derniers prévenus, le ministère public ne s’opposant pas à une peine de travail pour le dernier de ceux-ci.

La clémence du tribunal est plaidée pour l’instigateur de ce trafic par Me Leconte, par ailleurs membre de la commission de surveillance de la prison d’Andenne. "Il ne faut pas être hypocrite, la drogue calme les détenus en prison, elle y est normale. Elle y est acceptée, le largage de stupéfiants y est autorisé. Andenne est une des pires prisons belges, c’est l’enfer."

Trois prévenus plaident une peine de travail. Un dernier réclame le bénéfice d’une peine de probation autonome alors que le sixième était défaillant à l’audience.

Jugement le 18 mars