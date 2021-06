Fin avril, plusieurs personnes ont comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant pour un trafic de cannabis, qui a duré de 2013 à 2018 en provinces de Namur et de Hainaut. À sa tête : un quinquagénaire qui a également vendu de la cocaïne entre 2017 et 2018. Ce mercredi, ce dernier a été condamné à 40 mois de prison avec sursis. "On avait des dettes, les huissiers. J’ai connu quelqu’un qui m’a tendu la perche. Ce trafic a vite pris de l’ampleur", expliquait l’intéressé à l'audience.

Son épouse au courant. Elle faisait parfois patienter les clients qui se présentaient quotidiennement. "Mais elle n’a jamais fabriqué un seul pacson. Elle était perdue au milieu de tout ça", indiquait son avocate. Elle a écopé de 30 mois avec sursis.

Si les bénéfices servaient à payer les dettes, le couple s’est offert deux fois des vacances et une voiture d’occasion. "Ils ne menaient toutefois pas la grande vie. Il y avait une pression financière constante à cause des frais médicaux de madame et d’un de leurs trois enfants. Leur maison a été vendue en vente publique et, malgré ça, les huissiers étaient encore là.

Le fils du couple, contre qui un an a été requis, a également participé au trafic. Il servait essentiellement d’intermédiaire entre son père et certains clients. Il a bénéficié d'une peine de probation autonome de deux ans. Des peines de 18 mois et deux ans avec sursis probatoire ont été prononcées à l'encontre de deux derniers prévenus.