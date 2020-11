Deux frères impliqués dans un dossier d’association de malfaiteurs active dans le trafic de drogues et de voitures en 2018 et 2019 à Jemeppe-sur-Sambre ont été condamnés, ce vendredi par le tribunal correctionnel de Namur, à des peines de 6 et 7 ans de prison.

L’un des deux frères était impliqué dans le trafic de véhicules. Avec deux complices, ils se rendaient dans des garages et signaient une convention de prêt pour essayer un véhicule qui n’était jamais restitué. ils réalisaient ensuite de fausses factures de vente et de faux certificats d’immatriculation pour revendre ces voitures (Mercedes, Audi, BMW, Volvo,…) en Guinée après avoir transité par le port d’Anvers. Une quinzaine de véhicules auraient ainsi été acheminés en Afrique, où les deux frères investissaient dans l’immobilier.

L’autre frère était pour sa part impliqué dans le trafic de stupéfiants. L’actif illégal engrangé par la vente de cannabis, d’héroïne et de cocaïne est estimé à 117.000 euros en l’espace d’un an et demi. Le parquet de Namur estimait qu’onze des prévenus faisaient partie de ce qui a été présenté comme une "organisation criminelle familiale". En effet, les compagnes des deux frères étaient impliquées, mais aussi leur mère, leur sœur, un oncle et des amis. Pour ces derniers, quatre peines de travail comprises entre 100 et 200h et quatre peines de prison allant d’un à deux ans avec sursis ont également été prononcées. D’autres prévenus bénéficient ont bénéficié d’une suspension du prononcé.