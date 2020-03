L’argent transitait par les comptes des enfants du principal prévenu. Il écope d’une peine avec sursis, 80.000 euros lui seront confisqués

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné ce mercredi Pascal C à une peine de prison de 10 mois assortie d’un sursis de 3 ans et à une confiscation forfaitaire de 80.000 euros pour fraude fiscale, blanchiment d’argent et organisation d’insolvabilité.

Les faits ont été commis entre 2006 et 2012. Le prévenu a fait revenir, selon le parquet, une septantaine de véhicules américains en Europe, ainsi que des motos et des pièces détachées. Il touchait 1500 euros de commission par véhicule. Ceux-ci revenaient par containers. L’argent transitait ensuite par les comptes des enfants du prévenu avant d’être dirigé vers des comptes ouverts aux Etats-Unis et aux Iles vierges britanniques. Pascal C bénéficiait d’allocations de chômage et ne déclarait pas les revenus provenant de la vente des véhicules.

Le tribunal, qui constate le dépassement du délai raisonnable, condamne Pascal C à une peine de prison de 10 mois assortie d’une confiscation de 80.000 euros. Un complice, son intermédiaire aux Etats-Unis, bénéficie de la suspension du prononcé de la condamnation et est condamné à une confiscation forfaitaire de 25.000 euros. Les préventions reprochées à l’épouse de Pascal C, deux retraits de 50.000 euros réalisés en 2007, ont été déclarées prescrites.