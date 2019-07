Elle est décédée sur place comme son bébé. Elle aurait fait une crise cardiaque et aurait perdu connaissance avant même la collision.

Les secours de la zone Nage sont arrivés rapidement sur place, mais c'était peine perdue: la jeune femme avait déjà arrêté de respirer. Ils n'ont malheureusement pas non plus pu sauver le bébé à naître. Le passager, très choqué, a été légèrement blessé dans la collision et conduit à la cliniqueSaint-Pierre d'Ottignies.

"La vitesse ne semble pas être la cause de l'accident: la collision n'était d'ailleurs pas violente", nous raconte le bourgmestre de Gembloux Benoît Dispa qui s'est rendu sur les lieux. "Il semble que la victime avait des problèmes cardiaques depuis très jeune. Le plus probable est qu'une crise cardiaque a provoqué l'accident de cette personne domiciliée à Anderlecht. Le compagnon de la dame, domicilié à Gembloux, aurait essayé de reprendre le contrôle du véhicule lorsqu'elle a perdu connaissance, mais sans succès, ce qui explique qu'il a été blessé, sa tête ayant heurté le pare-brise. Une autopsie devrait être demandée par le parquet afin de vérifier cette thèse", poursuit celui qui se dit attristé par un tel drame et transmet ses condoléances aux familles.

La police de la zone Orneau/Mehaigne est descendue sur place, la voiture a été dépannée par l'entreprise Cassart. Même si l'avenue de la faculté d'Agronomie a été fermée pendant 2 ou 3 heures, la circulation a été très peu perturbée. La rue n'est pas très fréquentée le dimanche après-midi.







Le tragique faits-divers s'est passé à Gembloux, avenue de la Faculté d’Agronomie entre le carrefour rue des Volontaires et le rond-point de la gare. En fin d'après-midi, une jeune femme née en 1995, enceinte de 8 mois et demi, roulait tranquillement accompagnée du papa du bébé lorsque sa voiture s'est encastrée dans un poteau.