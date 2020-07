De plus en plus de citoyens veulent savoir ce que font les institutions avec leur argent. Le Bureau Économique de la Province de Namur (BEP) leur apporte une partie des réponses et joue la transparence grâce à une plateforme informatique accessible à tout le monde. Ce nouvel outil s’inscrit dans une volonté de transparence financière et de bonne gestion. Mais l’intercommunale veut, par ce biais, communiquer davantage sur ses activités, de façon accessible et interactive, en lien avec les activités principales de l’année clôturée.

Si les données chiffrées qui ont trait aux budgets, aux comptes et aux bilans des intercommunales sont accessibles via les rapports d’activité et de gestion disponibles sur le site web de l’institution, celle-ci, via l’opendata, va plus loin et propose à tout un chacun plus de possibilités. Elle permet notamment un accès direct et précis aux différents postes budgétaires. Ou de contrôler les données : celles-ci, vues par un grand nombre de personnes, peuvent être vérifiées et corrigées si nécessaire.

Des chiffres en vrac

Un exemple pratique : la page d’accueil du site nous apprend que le budget total du BEP en 2019 était de 88 900 384 euros dont 24 847 918 de frais de personnel. 17 376 150 euros ont été investis pour, par exemple, l’équipement des parcs d’activité économique, l’accompagnement des futurs entrepreneurs ou les Recyparcs. Sur le site web, en regard de chacun de ces chiffres, un petit logo signale que d’autres chiffres sont disponibles. Cliquer sur celui-ci donne alors accès à différents onglets avec des informations et la source de celles-ci, un tableau récapitulatif avec le type et le détail des investissements pour chaque poste, le montant de celui-ci. Des graphiques et analyses complètent les informations fournies. L’ensemble des tableaux peut être exporté pour consultation ultérieure ou pour croiser les informations avec d’autres données. Enfin, un code source est fourni pour que les développeurs d’applications puissent développer leurs propres outils de consultation des données.

D’autres données partagées

Pour Ingrid Bertrand, responsable de la Communication, "Le BEP rencontre ainsi ses objectifs de vulgarisation et de transparence. Il envoie ainsi un message positif". L’intercommunale fait ainsi œuvre de pédagogie et permet d’aller à l’encontre de certaines idées reçues. Ce n’est pas à dédaigner en cette époque de méfiance vis-à-vis des institutions publiques.

Enfin, d’autres données intéressantes sont proposées par le BEP. Comme la liste des parcs d’activité et les entreprises qui s’y trouvent, le calendrier des collectes, un répertoire des bulles à verre avec ou sans géolocalisation,..

Le BEP, on le sait, accompagne bon nombre de communes dans des projets bien précis. Il peut aussi mettre à leur disposition cet outil précieux, en l’adaptant selon les besoins de chacune. Vont-elles saisir cette occasion ?

Site web http://data.bep.be