Marc est laveur de vitre. En mai 2019, il travaillait en sous-traitance sur le chantier de construction d’une maison de repos de la région de Couvin. Les événements se bousculant, le conducteur de chantier lui a demandé de terminer le nettoyage des vitres dès le lendemain.

« J’avais la pression car l’état des lieux se faisait dans la foulée . J’ai voulu venir en aide à des gens dans le besoin en leur proposant de travailler, c’est vrai. » 4 travailleurs non déclarés et sans permis de séjour ont été contrôlés le 13 mai par l’inspection sociale, l’un d’eux a pris la fuite. Dans la foulée, une transaction de 9000 euros a été proposée à Marc, transaction dont il ne s’est pas acquitté, d’où sa présence devant le tribunal ce mercredi, où des antécédents de vols, de recels et de roulage ont été signalés. Un passé qui fait que le prévenu n’a plus droit à un sursis simple pour l’amende de 19.200 euros requise par l’auditorat du travail.

L’avocate du prévenu plaide un sursis probatoire pour son client et explique : « Avec l’arrêt de l’horeca à cause du Covid, sa société est dans le rouge, il n’a pas eu de revenus ni en 2020 ni en 2021 car il ne preste plus. Son épouse est atteinte d’un cancer. »

Jugement le 23 juin.