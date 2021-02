Une trentaine d’immeubles et 4 à 5 logements dans chacun d’entre eux. Pas étonnant que ce promoteur immobilier ayant pignon sur rue à Namur ait cherché à s’entourer d’hommes de confiance efficaces pour assurer l’entretien de ce parc immobilier acquis tout au long des vingt dernières années. Lorsqu’il rencontre Marcel (prénom d’emprunt) et ses deux fils aux alentours de l’an 2000, ceux-ci sont en proie à d’importantes difficultés financières. Comme ils ont de l’or dans les mains, le prévenu leur propose de travailler sur ses chantiers, qui deviennent de plus en plus nombreux. Cependant, aucun contrat de travail n’est signé. S’estimant lésées, les victimes, qui prestaient parfois jusqu’à 50 heures par semaine, ont finalement dénoncé la situation à l’auditorat du travail. Le promoteur immobilier n’aurait pas honoré ses engagements financiers à leur égard.

Si la défense de l’homme d’affaires namurois plaide aujourd’hui que c’est en tant qu’indépendants que Marcel et ses garçons ont travaillé, les faits sont troublants. Les trois bricoleurs avaient en effet un véhicule (muni d’un traceur) et un téléphone de fonction (auquel ils étaient obligés de répondre), une carte de banque appartenant à leur patron qui les logeait gracieusement dans un de ses immeubles moyennant la rénovation de celui-ci.

Me Hesbois, le conseil des 3 hommes constitués parties civiles, estime que ceux-ci ont été victimes de servage et d’exploitation économique. Il réclame 176.787 euros pour deux de ses clients et 156.594 euros pour le troisième et, pour chacun des trois, un dommage moral de 50.000 euros ainsi que le paiement des heures supplémentaires effectuées. « Ils devaient assurer les dépannages 24heures sur 24 et 7 jours sur 7, obéir à des plannings bien définis, on leur interdisait de prendre congé en même temps. Ils bénéficiaient de 10 jours de congés payés, mais en cas d’absence non justifiée, ils n’étaient pas payés. Il y avait clairement un lien de subordination et de l’exploitation, une dépendance économique. »

Estimant que les 3 ouvriers exerçaient bien une fonction de salariés pour le prévenu, l’ONSS demande le paiement des cotisations dues et réclame un montant de 697.386,91 euros.

L’auditeur du travail, Jérôme Deumer, estimant les préventions établies sur une période infractionnelle comprise entre janvier 2009 et janvier 2016, requiert à l’encontre du prévenu une peine de 6 mois de prison avec sursis et 72.000 euros d’amende ainsi que des amendes de 60.000 euros pour chacune de ses sociétés. La confiscation par équivalent des avantages patrimoniaux illicites est demandée en vue de la restitution à l’ONSS et aux parties civiles, à savoir un montant de 923.104,78 euros incluant les cotisations ONSS non versées et les rémunérations non payées.

Le conseil de l’homme d’affaires et de ses sociétés estime pour sa part que les 3 victimes ont bien commencé à travailler pour son client en tant qu’indépendants et que ce n’est qu’au fil du temps que leur statut a lentement évolué, pouvant faire penser à celui de salariés. Il demande au tribunal de ne pas faire droit aux confiscations évoquées.

Jugement le 10 mars.