L’auditorat du travail a réclamé mercredi devant le tribunal correctionnel de Namur 96.000 euros d’amende à l’encontre d’un prévenu et de sa société pour défaut de Dimona (déclaration immédiate de l'emploi, NDLR) dans le cadre de l’organisation de thés dansants.

Le prévenu assistait lui-même à ce genre de soirées dans un établissement bien connu de Namur. Quand les thés dansants n’ont plus été organisés à cet endroit, pensionné, il en a repris l’organisation, dans plusieurs lieux. Le 16 janvier 2018, lors d’un contrôle, un des 9 travailleurs n’était pas en ordre de Dimona. Le 12 octobre de la même année, 2 personnes se trouvaient dans le même cas.

Le prévenu avait déjà été condamné pour feux et usage de faux et pour non-déclaration de 9 travailleurs en 2014. Ce dernier ayant refusé la transaction de 7.500 euros proposée par l’auditorat du travail, celui-ci requiert des amendes de 24.000 euros à l’encontre du prévenu en tant que personne physique et de 72.000 euros à l’encontre de sa société.

Le prévenu reconnaît la première prévention mais relativise la seconde, évoquant le contexte d’un événement privé. Son avocat reconnaît la négligence de son client, évoque sa situation financière précaire et demande au tribunal de faire une application modérée de la loi

Jugement le 23 septembre.