Le chantier de la Chaussée de Louvain qui a démarré en septembre dernier continue sa lancée, indique la ville de Namur. Pour rappel, un site propre central est actuellement en cours d’aménagement sur une importante portion de la N91, entre les carrefours Hébar et Saint-Luc, soit sur 1,2 km et ce, afin de permettre une circulation plus rapide des bus (notamment en liaison avec le parking P+R Bouge). Une circulation à sens unique des bus y sera organisée en alternance. L’objectif de ces travaux est d’améliorer la circulation des bus avec un gain de temps jusqu’à 10 minutes pour rejoindre le centre-ville, rendant la solution de transport public (couplé au P+R ou pas) beaucoup plus attractive.

Dès le début de la semaine prochaine, une nouvelle phase de travaux verra le jour. A partir du 28 mars 2021 jusqu’au 09 avril 2021, la société Colas, en charge des travaux, procédera au raclage de la chaussée ainsi qu’au remplacement des enrobés (asphalte) dans le sens montant de celle-ci. Afin de réaliser les travaux de manières optimales, plusieurs mesures concernant la circulation et le parking sont nécessaires.

La chaussée de Louvain sera de nouveau à sens unique du carrefour Hébar vers la gare de Namur. La remontée des véhicules et des bus y sera strictement interdite durant la durée de cette phase.

Les bus utiliseront leur propre déviation à partir du lundi 28/03 jusqu’au vendredi 08/04 inclus.

Afin de faciliter l’accès aux commerces et riverains, la rue L. Delimoy sera placée à double sens du lundi 28/03 6h00 au samedi 09/04 7h00. L’accès à la N91 via la rue L. Delimoy sera interdit du lundi 04/04 12h00 jusqu’au samedi 09/04 07h00.

L’accès à la N91 via la rue F. Hanchir sera interdit du lundi 04/04 12h00 jusqu’au samedi 09/04 07h00. Un sens de circulation, via les rues F. Hanchir -> Chemin de Boninne -> Rue Arthur Joseph Piersotte sera mis en place.