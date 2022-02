Depuis le 4 octobre 2021, des travaux de réfection complète de trottoirs et de voirie sur l’axe Rogier-Brabant sont en cours. Une nouvelle phase de travaux débute Rue Rogier ce mardi 01 février et ce, jusqu’au lundi 14 février. Cette phase concerne les trottoirs et voiries de la Rue Rogier entre le carrefour avec la Rue Lucien Namêche jusqu’au carrefour avec la Rue Pépin.

La Rue Rogier reste accessible à la circulation dans le sens unique actuel, y compris pour les bus dont l’arrêt est maintenu. Cependant, il n’est plus possible à partir de ce jour de s’y stationner. Le dépose-minute pour le Grand Manège est toujours accessible en cas de chargement et déchargement rapide mais il est demandé d’utiliser le Parking de la Place Rogier en cas de stationnement, même de courte durée.