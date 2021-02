Ce 13 février, après plusieurs mois de travaux, le Musée du Malgré-Tout de Treignes, un des 12 musées de Catégorie A de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ouvrira sa nouvelle salle permanente consacrée à l’archéologie du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Les collections, allant de la Préhistoire jusqu’à la fin de l’Antiquité, sont maintenant installées dans un espace plus vaste que précédemment. L’architecture intérieure de cette salle a été entièrement revue avec, entre autres, un revêtement de sol moins sonore, un système de chauffage/climatisation par pompes à chaleur dans un esprit de développement durable, et surtout, des vitrines faites sur mesure à climatisation passive.

Ces vitrines accueillent non seulement les collections présentées auparavant, mais également les résultats des fouilles menées par le Cedarc depuis 2006, mais aussi par d’autres associations locales, telles les Forges Saint Roch à Couvin ou Archeophil à Philippeville, ainsi que l’Université libre de Bruxelles (ULB) et le département Archéologie de l’Agence Wallonne du Patrimoine (AWAP).

L’ensemble bénéficie, de plus, de dépôts permanents consentis par les administrations communales de Couvin et de Doische, l’AWAP, ainsi que par plusieurs archéologues amateurs.

Parmi les objets et ensembles présentés, épinglons une dent de lait d’enfant néandertalien, un squelette complet de lion des cavernes, nettement plus grand que les lions actuels, un très bel ensemble de vases gaulois et deux tombes à inhumation tardo-romaines complètes avec un très riche mobilier, particulièrement bien conservé.

À souligner également : la reconstruction exceptionnelle d’un toit romain à partir de 150 tuiles plates et rondes d’époque, provenant des fouilles de sites locaux.

Le Musée du Malgré-Tout est ouvert tous les jours ouvrables de 9h30 à 17h30. Il est accessible les week-end et jours fériés de 10h30 à 18h.

Il est recommandé de réserver au 060 39 02 43 ou par courriel sur secretariat@cedarc-mmt.be.