Le jet d'un mégot de cigarette par la fenêtre d'une voiture peut parfois avoir des conséquences importantes. La Zone de Police 3 Vallées (Couvin et Viroinval), relate un fait de ce type sur sa page Facebook ( https://www.facebook.com/zp3vallees

"Jeudi, un incendie s'est déclenché dans un talus bordant la RN 99 à Treignes. Le feu s'est rapidement propagé à la pelouse de l'habitation jouxtant la chaussée en détruisant environ 100 mètres de clôture et 8 arbres fruitiers. Selon toute vraisemblance, cet incendie résulte d'un jet de mégot de cigarette... Dans l’inconscient collectif, le mégot qui embrase de grandes surfaces est une chose impossible, pourtant il est à l’origine de nombreux incendies majeurs. Un mégot peut enflammer les herbes sèches. L’incandescence de la cigarette, la végétation et le vent sont les conditions réunies pour un départ de feu très rapide. Pour prévenir les incendies et éviter la pollution de l'environnement, ne jetez jamais vos mégots dans la nature!!"

A bon entendeur !