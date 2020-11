Trois braqueurs ont été placés sous surveillance électronique sur décision de la chambre du conseil de Nivelles, a indiqué jeudi le parquet du Brabant wallon.

Deux Carolorégiens, l'un originaire de Farciennes et l'autre de Marcinelle, respectivement âgés de 23 et 29 ans, ainsi qu'un habitant de Sambreville de 23 ans ont été placés sous bracelet électronique. Les trois individus, qui appartenaient à une bande active dans le Namurois, le Hainaut et le Brabant wallon, avaient été arrêtés vendredi dans le cadre d'une enquête menée par la police judiciaire fédérale de Nivelles sur des attaques commises en mai et juin derniers. Parmi les faits qui leurs sont reprochés figurent des attaques à la voiture-bélier ainsi que des braquages perpétrés dans le magasin Cash Converters de Braine-l'Alleud ou au Delitraiteur de Baisy-Thy. Ils sont également suspectés d'avoir commis plusieurs vols avec effraction dans l'entité de Sambreville.